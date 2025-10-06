Переманить рабочего стоит +36%: исследование SuperJob о зарплатных ожиданиях

В начале октября 2025 года портал SuperJob опубликовал исследование «Сколько стоит переманить квалифицированного рабочего». Опросили 3000 трудоустроенных работников квалифицированных профессий по всей России, чтобы оценить, какую надбавку к текущей зарплате должен предложить работодатель для смены места работы.

Главный вывод: средняя требуемая надбавка составляет +36% к текущей зарплате.

Наиболее часто упоминаются запросы «более 50%» (19% респондентов) и «35–50%» (18%). Только около 8% работников готовы сменить место без увеличения дохода.

Цифры по возрастам и профессиям

В разных возрастных группах средние запросы различаются:

До 35 лет — около 34%.

35–45 лет — около 35%.

Старше 45 лет — около 37%.

По профессиям разброс значительный:

Монтажники — около 42%.

Сварщики, электромонтажники, механики — около 40%.

Операторы станков с ЧПУ — около 30%.

Машинисты экскаваторов — около 33%.

Электромонтеры — около 35%.

Среди тех, кто готов уйти без повышения, чаще встречаются токари, стропальщики и автомеханики (до 20%).

Высокие требования по надбавке (38–42%) характерны для профессий, где фиксируется рост медианных зарплат за год: монтажники (рост +28%), электромонтажники и механики (+20%).

У профессий с более слабой динамикой (операторы ЧПУ, экскаваторщики, электромонтеры) требования ниже — 30–35%.

Для справки: средние предложения зарплат для квалифицированных рабочих в Москве выросли на 11,9% (промышленность) и на 11% (строительство). То есть цена переманивания зачастую в три раза превышает обычную индексацию.

Почему переманивание стоит дорого

Рынок труда в России сталкивается со структурными проблемами. Профессор Елена Варшавская из НИУ ВШЭ описывает ситуацию так:

«Нехватка высококвалифицированных рабочих проявилась, когда в одну точку сошлись демографический провал, снижение числа выпускников ПТО и резкое увеличение спроса на такие кадры у промышленных предприятий».

Работодатели ощущают риски: дорогой поиск, высокая конкуренция за кадры и необходимость удержания.

Не только деньги: как компании переманивают

Исследование Talantix показывает: около 49% компаний стараются привлекать чужих сотрудников не только через высокие зарплаты, но за счёт корпоративной культуры, интересных задач, возможностей развития и благоприятной среды труда.

При этом 65% работодателей всё же признают, что конкурентная зарплата остаётся ключевым аргументом при переманивании.

Стратегия переманивания становится гибридной: не просто дать деньги, но сделать предложение комплексным — показать преимущества команды, системы обучения, бренд работодателя.

Особенности рынка IT

На рынке IT ситуация иная. Переманивание сотрудников в классическом понимании почти исчезло. Компании осторожны с предложениями, дают прибавку не более +20–30% к ожиданиям кандидата, особенно из-за давления на эффективность и бюджет.

Дарья Цирулева, HR-директор ГК «КОРУС Консалтинг»:

«Сейчас рынок перегретых офферов практически исчез — компании смотрят на эффективность и ценность каждого кандидата».

В IT переманивание не так дорого, как в производственных или строительных профессиях. Ценится соответствие кандидата, адекватность компенсации и стратегическая ценность для компании.

Что делать работодателю и соискателю

Если вы работодатель, который хочет переманить квалифицированного рабочего:

Ориентируйтесь на надбавку минимум +30–40% от текущей зарплаты в зависимости от профессии.

Усильте предложение нефинансовыми мотиваторами: обучение, карьера, стабильная компания, удобство работы и команда.

Проанализируйте рынок по вашей профессии и региону — знайте, какие надбавки реально ожидаются.

Предлагайте комбо-оффер: не просто повышение, а пакет (премии, соцпакет, условия труда).

Если вы соискатель и рассматриваете переход:

Составьте желаемое вознаграждение как процент роста от текущей зарплаты (например, +35–40%).

Обоснуйте ваш запрос: сопоставьте с рыночными данными, покажите результаты работы, убедитесь, что работодатель понимает вашу ценность.

Оценивайте не только деньги: условия труда, коллектив, рост, стабильность могут быть решающими.

Хотите освоить востребованную профессию с высокими зарплатами? Обратите внимание на курсы программирования — IT-специалисты тоже входят в категорию дефицитных кадров с высокими зарплатными ожиданиями при переходе между компаниями.

Мнение экспертов

Эксперт рынка труда Юрий Коробов:

«Когда крупная компания набирает кадры с завышенной зарплатой, на рынке остаются отголоски этого — другие работодатели уже вынуждены реагировать и конкурировать».

HR-специалисты подчёркивают: переманивание — не одноразовый шаг, а часть стратегии найма и удержания. Как пишет HR-блог Happy Job:

«Контроффер часто становится временным решением: человек всё равно захочет уйти, если не устраивают глубинные причины (команда, ценности, рост)».

Просто дать деньги часто недостаточно — важны комплексные факторы мотивации и удовлетворения у сотрудника.

Почему это важно для тех, кто меняет профессию

Для людей, которые рассматривают смену профессии или выход на новую специализацию, эта новость важна по нескольким причинам:

Оценка рыночной стоимости. Если вы планируете переход, полезно знать, на какой процент повышения можно рассчитывать при смене работы в технической или квалифицированной области.

Понимание переговоров. Знание диапазонов надбавок (+30–40%) помогает аргументировать своё предложение и понимать, когда оффер адекватен.

Выбор курса или профессии. Если новая профессия относится к востребованным рабочим специальностям (монтажник, электрик и другие), вы можете рассчитывать, что цена переманивания для вас будет значительна — что даёт работодателю уверенность инвестировать.

Подготовка к переменам. Прежде чем искать переход, стоит изучить рынки, собрать предложения, подсчитать коммерческую стоимость своего перехода.

Что дальше

Исследование SuperJob показывает: чтобы переманить квалифицированного рабочего, работодателю нередко придётся предложить на 30–40% больше, иногда и выше, особенно для профессий с высокой конкуренцией.

При этом растёт значение не только денег, но и компонентов предложения — условий, культуры компании, возможностей роста.

Для тех, кто рассматривает смену профессии или работу в области рабочих специальностей, эти данные дают ориентиры: какая надбавка считается адекватной и как вести переговоры.