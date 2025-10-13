Стипендия для отцов-студентов: в Госдуме предложили выплаты в размере МРОТ

Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обращение с инициативой ввести федеральную стипендию для студентов-отцов в размере одного МРОТ.

Согласно предложению, выплата должна осуществляться ежемесячно в период обучения (при очной форме) и не прекращаться до того момента, как ребёнку исполнится три года.

Инициатива была озвучена 11–12 октября 2025 года и уже активно обсуждается в СМИ и экспертных кругах.

Как это будет работать

Кому может быть положена стипендия: мужчинам, ставшим отцами, которые обучаются по очной форме в вузах, колледжах или средних специальных учебных заведениях.

Размер выплаты: один минимальный размер оплаты труда на момент назначения.

Индексация: ежегодная индексация вместе с ростом федерального МРОТ.

Период выплат: на весь период обучения (при очной форме), но не менее до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Пока это лишь предложение — законопроект официально не зарегистрирован, нет точной информации о финансировании и механизме выплаты.

Аргументы «за»

Инициатива Чернышова вызвала интерес как попытка устранить барьеры для молодых семей, особенно для тех, кто хочет совмещать воспитание ребёнка и получение образования.

Депутат предложил распространять меру на тех, кто получает высшее, второе высшее или среднее специальное образование при очной форме обучения.

В обращении подчёркивается: мера поможет уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет, даст стабильность молодым отцам и будет способствовать укреплению института семьи.

«Молодые отцы, продолжая обучение, будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в жизни и воспитании ребёнка»

Ранее в СМИ обсуждалась схожая инициатива — введение социальной стипендии в размере МРОТ для студентов-родителей (мам и пап). Идея: такие выплаты могли бы поддерживать тех, кому сложно совмещать учёбу и родительство.

Потенциальные сложности

Финансирование. Откуда возьмутся средства для реализации такой меры?

Юридическая база. Пока законопроект официально не внесён в Госдуму, механизм участия регионов и ведомств не проработан.

Неравномерность по регионам. В разных субъектах России уровень МРОТ отличается, а бюджетные возможности — тоже.

Двойная нагрузка на учащихся. Даже с выплатой, необходимость совмещать учёбу и заботу о ребёнке остаётся значительной.

Контекст: другие инициативы по стипендиям

В январе 2025 года группа депутатов ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли законопроект: стипендии студентов (очно обучающихся) не должны быть ниже прожиточного минимума по РФ.

На момент внесения законопроекта предполагаемая минимальная стипендия составляла более 17 000 рублей.

Инициатива для отцов-студентов — не единственная попытка пересмотра стипендиальной политики в пользу более существенной социальной поддержки.

Что говорят эксперты

Ксения Харченко, депутат Государственной Думы, отмечала ещё в 2024 году:

«Я сама вышла замуж на третьем курсе, будучи студенткой очной формы обучения. На четвёртом курсе у меня появился сын … понимаю важность поддержки мам и пап, которые обучаются в вузе»

В публикации Банки.ру эксперт высказал осторожный оптимизм:

«Инициатива будет способствовать укреплению института семьи… снизит социальные и экономические барьеры, мешающие молодым семьям заводить детей в период получения профессионального образования»

В материалах СМИ подчёркивают: критика предложения связана с неопределённостью источников финансирования и юридическими сложностями реализации в масштабах всей страны.

Эти суждения подтверждают: идея вызывает интерес, но требует тщательной доработки и оценки бюджета.

Хотите совмещать обучение с семейными обязанностями? Обратите внимание на курсы программирования — многие программы доступны онлайн, что позволяет гибко планировать время и совмещать учёбу с воспитанием детей.

Почему это важно для молодых семей

Для молодёжи 18–40 лет, которая рассматривает смену профессии или повышение квалификации, это предложение может иметь прямую актуальность.

Представьте ситуацию: вы решаете поступить на очный курс, завести семью и одновременно учиться и участвовать в жизни ребёнка. Новая стипендия могла бы снять часть финансового давления и дать возможность не бросать обучение из-за необходимости зарабатывать.

Онлайн-форматы обучения уже сами по себе гибче по сравнению с традиционным очным высшим образованием. Но для тех, кто всё же намерен учиться офлайн, государственная поддержка была бы полезным подспорьем.

Курсы с частичной или полной дистанционной формой позволяют совмещать учёбу, семейные обязанности и работу.

Что дальше

Инициатива по введению стипендии для отцов-студентов пока находится на стадии предложения. Законопроект не внесён, механизм не проработан.

Если идея будет реализована, это может стать важным шагом в поддержке молодых семей и укреплении института семьи.

Следите за новостями Госдумы и профильных комитетов.