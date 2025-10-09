Учителям предлагают бесплатный горячий обед: законопроект внесён в Госдуму

6–7 октября 2025 года группа депутатов внесла в Государственную Думу межфракционный законопроект, предусматривающий право учителей получать не менее одного бесплатного горячего обеда ежедневно в школьных столовых.

Авторы инициативы — депутаты Дмитрий Гусев, Нина Останина, Елена Драпеко и Ярослав Нилов (Справедливая Россия, КПРФ и представители профильных комитетов). Цель — дополнить закон «Об образовании в Российской Федерации», чтобы закрепить это право на федеральном уровне.

Организация питания учителей возлагается на образовательные организации, а финансирование может осуществляться из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством.

Инициатива рассматривается как способ повысить социальную защищённость педагогов, улучшить рацион сотрудников школ и усилить контроль над качеством школьного питания через обратную связь учителей.

Что предлагает законопроект

В законопроекте (номер 1032716-8) указано, что школа будет обязана организовать питание преподавателей, а регионы — получат возможность софинансировать такие расходы посредством субсидий.

Если инициатива будет принята:

Каждому учителю гарантируется горячий обед минимум один раз в день.

Ответственность за организацию — на школах.

Финансовая нагрузка — на федеральный и региональные бюджеты.

Учителя получат возможность давать обратную связь по качеству меню и участвовать в контроле за рационом.

Сейчас право на бесплатное горячее питание обеспечено только учащимся начальных классов и отдельным категориям.

Аргументы сторонников

Дмитрий Гусев, один из авторов законопроекта:

«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье».

Нина Останина:

«Учителя смогут напрямую контролировать рацион и давать обратную связь, что позволит сделать питание более здоровым и сбалансированным для всех учащихся».

Инициатива призвана устранить одну из ежедневных бытовых нагрузок, позволяя учителям сосредоточиться на педагогической работе.

Возможные сложности

Бюджетная нагрузка. Для финансирования потребуется значительное увеличение расходов региональных и федеральных бюджетов.

Организационные трудности. Не все школы оснащены полноценными кухнями или инфраструктурой для обеспечения питания педагогам.

Контроль качества. Даже если дадут право обратной связи, на местах могут быть ограничения по ассортименту, логистике, поставкам или кадрам.

Неравномерность по регионам. В более бедных субъектах реализация может затрудниться из-за ограниченных ресурсов.

Проект находится на ранней стадии: он пока внесён, но ещё не прошёл первого чтения.

Что говорят педагоги

Александр Снегуров, заслуженный учитель России:

«Многие педагоги сталкиваются с тем, что из-за плотного расписания они не успевают поесть нормально — делают это «на бегу». Возможность полноценного горячего питания хотя бы раз в день может существенно повысить их работоспособность и сохранить здоровье».

Он отметил, что у многих учителей возникают проблемы с ЖКТ, поскольку питание часто нерегулярное или неправильное. Предложенная мера может частично исправить эту ситуацию.

На экспертных платформах и в педагогических сообществах реакция неоднозначна. Часть преподавателей поддерживает идею как справедливую, но многие скептически относятся к реализации в регионах с нехваткой кухонного оборудования или узкой штатной сеткой.

Аналитики предупреждают: само по себе право без надлежащей инфраструктуры и финансирования может остаться на бумаге и не воплотиться во многих школах.

Что делать, если вы преподаватель или администрация

Если вы — преподаватель, директор школы или представитель родительского сообщества, сейчас можно:

Отслеживать ход законопроекта на сайте Госдумы.

Участвовать в общественных обсуждениях.

Обращаться к своим депутатам для поддержки инициативы.

Почему это важно для тех, кто думает о карьере в образовании

Усиление статуса профессии учителя. Законопроект может стать одним из шагов к повышению престижа и социальной защиты педагогов.

Актуальность темы социальной справедливости и гигиены труда. Курсы по педагогике, школьной логистике или социальной политике могут добавить блок о взаимодействии с законами и бюджетами.

Передача навыков мониторинга. Умение отслеживать законодательные инициативы, участвовать в общественных обсуждениях и адаптировать образовательные продукты под новые нормы — полезный навык для тех, кто строит карьеру вокруг образования.

Даже если вы пока не планируете быть школьным учителем, эта инициатива может затронуть вашу профессиональную экосистему: темы прав, защиты труда, образовательной инфраструктуры.

Что дальше

Законопроект внесён в Госдуму и ожидает рассмотрения. Если он будет принят, учителя получат право на бесплатный горячий обед ежедневно.

Для школ это означает необходимость организовать питание педагогов, для регионов — найти финансирование, для учителей — улучшение условий труда и возможность контролировать качество школьного питания.

Следите за ходом законопроекта на сайте Госдумы и в профильных СМИ.