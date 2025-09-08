Домашки уходят в прошлое? Что изменится в российских школах с 2025 года

Традиционные домашние задания могут исчезнуть из жизни школьников уже в ближайшем учебном году. 7 сентября 2025 года депутат от «Новых людей» Владислав Даванков заявил: фракция выносит на осеннюю сессию законопроект о полной отмене классических домашек. Вместо зубрежки учебников — творческие проекты, исследования и групповые задания.

От теории к практике: как будет работать новая система

Фракция «Новые люди» уже подготовила конкретный план действий. Законопроект планируют внести на осеннюю сессию Госдумы в 2025 году.

Пилотный эксперимент стартует в Новосибирской области. Здесь классические домашние задания заменят:

Внеклассными мероприятиями.

Исследовательскими проектами.

Заданиями на развитие критического мышления.

Творческими работами для развития воображения.

Сроки реализации: по словам соавтора инициативы Антона Ткачёва, законопроект будет готов к октябрю 2025 года. Переход планируется поэтапный — после консультаций с Минпросвещением, педагогами и родителями.

Цифры и факты: почему домашки теряют эффективность

Эксперты Минпросвещения привели конкретные аргументы в пользу реформы. Главная проблема: массовое использование нейросетей школьниками при выполнении домашних заданий.

Последствия для образования:

Не формируются глубокие знания.

Ослабевают навыки критического мышления.

Не развиваются творческие способности.

Инициативу поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В августе он уже поднимал тему отмены домашних заданий, ссылаясь на чрезмерную нагрузку на детей и негативное влияние искусственного интеллекта.

Что говорят авторы законопроекта

Позиция Минпросвещения:

«В связи с использованием школьниками нейросетей при выполнении домашних заданий у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности».

Сардана Авксентьева и Антон Ткачёв, соавторы инициативы, объясняют суть эксперимента:

«Считаем необходимым провести пилотный эксперимент… по отмене привычных форм домашних заданий и внедрению вместо них творческих форматов — расширение программ внеурочной деятельности, исследовательских работ, индивидуальных и групповых проектов…».

О важности плавного перехода Антон Ткачёв подчеркивает:

«…законопроект будет готов к октябрю. Осталось провести несколько встреч со специалистами Минпросвещения, экспертами, родителями детей. Процесс перехода на новый вариант образования должен идти плавно, чтобы дети не получили стресса».

Что это значит для будущего образования

Отмена домашних заданий — это часть масштабной трансформации российского образования. Система движется от заучивания к практическому применению знаний.

Ключевые изменения:

Фокус на проектную работу. Новый подход соответствует требованиям современного рынка труда, где ценятся навыки командной работы и решения реальных задач.

Развитие критического мышления. Вместо механического выполнения упражнений школьники будут учиться анализировать информацию и создавать собственные решения.

Индивидуальные траектории обучения. Творческие проекты позволят каждому ученику развиваться в соответствии со своими способностями и интересами.

Эта реформа может кардинально изменить подход к образованию в России — от традиционной школы к современным методикам, где главное не количество выученных параграфов, а умение мыслить и создавать.