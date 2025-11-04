В России могут сократить летние каникулы на месяц — что изменится

В России обсуждается предложение сократить летние школьные каникулы с трёх до двух месяцев. Инициатива принадлежит омбудсмену по правам ребёнка в Москве Ольге Ярославской, которая 3 ноября 2025 года заявила о необходимости сделать июнь учебным месяцем.

По её словам, проблема в том, что родители не имеют длинного отпуска, а школьники три месяца «сидят дома». Если предложение будет принято, это затронет всех школьников и косвенно — систему образования, лагеря, курсы и переподготовку.

Почему возникла эта идея

«Каникулы у нас самые длинные в мире – три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трёхмесячного отпуска. Вечная история – куда деть ребёнка на три месяца», — объясняет Ольга Ярославская.

Она добавляет:

«Даже лагерей на 28 дней уже нет. 21 – редко, в основном на две недели. Дальше что? Дома сидят».

Что предлагается:

Сделать июнь учебным месяцем, но не для математики и русского, а для творческих и спортивных дисциплин: музыки, рисования, физкультуры. Это снизит нагрузку на родителей и даст детям структурированное время.

Но есть нюанс:

Реализация требует сдвига сроков проведения ЕГЭ. Если июнь станет учебным, экзамены нужно будет переносить на июль — а это затронет всю систему приёмной кампании в вузы.

Что говорят о реформе образования

Предложение сократить каникулы совпало с другой дискуссией: Общественная палата РФ (ОП РФ) выступила с идеей увеличить срок обучения в школе с 11 до 12 лет.

Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб заявил:

«Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени».

Однако Министерство просвещения России предупреждает: любые изменения должны быть приняты «после глубокого анализа и широкого обсуждения».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчёркивает:

«Все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения».

По его словам, система «очень чутко реагирует на любые изменения».

Это значит, что предложенные инициативы — пока не готовый закон, а предмет обсуждения. Есть время для того, чтобы заинтересованные стороны — родители, педагоги, провайдеры курсов — подготовились.

Что это значит для образовательной отрасли

Если школьная система начнёт переносить учебное время, это повлияет на несколько направлений:

Спрос на летние образовательные форматы вырастет. Если июнь станет учебным, но с творческим уклоном, понадобятся новые программы: курсы по рисованию, музыке, спорту. Это ниша для специалистов, готовых разработать такие программы.

Потребность в переподготовке педагогов увеличится. Если реформа обучения выйдет на повестку (как переход к 12-летней школе), возрастёт спрос на курсы для учителей, новые методики, адаптацию программ.

Изменится структура детских лагерей и досуга. Если каникулы сократятся, лагеря будут работать по-другому. Появится спрос на короткие интенсивные смены, онлайн-форматы, гибридные программы.

Почему это важно для тех, кто думает о смене профессии

Если вы рассматриваете смену профессии, переквалификацию или прохождение курсов, эта тема вас касается напрямую.

Первое: образовательная отрасль находится в процессе трансформации. Это создаёт спрос на новые форматы, программы, специалистов. Сейчас удачный момент, чтобы войти в эту отрасль.

Второе: если вы работаете в образовании или думаете об этом направлении, следите за реформами. Они создают возможности для новых проектов, курсов, методик.

Третье: для аудитории 18-40 лет, ищущей новые профессиональные возможности, образование — перспективная отрасль для карьерного роста и запуска собственных проектов.

Что дальше

Предложение сократить каникулы и обсуждение перехода на 12-летнее обучение показывают: система образования находится в процессе возможных трансформаций.

Эти изменения затронут не только школьников, но и школы, родителей, образовательную инфраструктуру и рынок курсов переподготовки.

Пока это не закон, а обсуждение. Но тренд очевиден: система меняется, и это создаёт возможности для тех, кто готов адаптироваться и предлагать новые решения.