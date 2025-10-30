Вебинар Yandex Cloud: как защитить корпоративные данные с помощью Yandex Identity Hub
18 ноября 2025 года в 14:00 (мск) Yandex Cloud проведёт онлайн-вебинар о Yandex Identity Hub — сервисе для централизованной аутентификации и синхронизации пользователей из Active Directory.
Полтора часа практики: как защитить корпоративные данные, упростить управление доступом и не наделать ошибок при переходе на облако. Для IT-специалистов, администраторов и всех, кто отвечает за безопасность в компании.
Почему это важно: цифры, которые заставляют задуматься
В первом полугодии 2025 года 54% атак на облачные и гибридные инфраструктуры начинались с использования легитимных учётных данных — паролей пользователей или сервисных аккаунтов. Это данные исследования Yandex Cloud.
Звучит как парадокс: система защищена, но взломщики входят через парадную дверь, используя украденные пароли. Именно поэтому компании выстраивают политику защиты идентификационных данных (Identity Security).
Что помогает:
- Многофакторная аутентификация (MFA).
- Регулярная ротация ключей и паролей.
- Мониторинг подозрительных действий при входах.
Yandex Identity Hub объединяет все эти меры в одной экосистеме — без сложной интеграции и дополнительных инструментов.
Что покажут на вебинаре
Участники увидят, как работает синхронизация пользователей и групп из Active Directory в Yandex Identity Hub. Спикеры продемонстрируют агента, который автоматически переносит данные из AD, покажут обновлённый личный кабинет администратора и интерфейс для просмотра событий в реальном времени.
Также разберут:
- Как организовать централизованное управление учётными записями.
- Как повысить прозрачность процессов авторизации.
- Как оптимизировать политику безопасности и контроля доступа.
- Как работает тарификация Identity Hub.
Формат и спикер
Вебинар пройдёт онлайн, регистрация открыта на официальном сайте Yandex Cloud. Продолжительность — около 1,5 часов. Формат включает демонстрации в режиме реального времени и ответы на вопросы слушателей.
Спикер — Дмитрий Лютов, эксперт Yandex Cloud по облачным решениям и безопасности.
Участники смогут получить обратную связь от специалистов и обсудить практические кейсы внедрения корпоративной аутентификации в облачной среде.
Кому это нужно
Вебинар рассчитан на специалистов, отвечающих за цифровую безопасность и управление доступом:
- Системные администраторы и DevOps-инженеры.
- IT-директора и руководители инфраструктурных отделов.
- Специалисты по информационной безопасности.
- Архитекторы корпоративных решений.
Также мероприятие будет полезно компаниям, планирующим переход на гибридную инфраструктуру или интеграцию внутренних сервисов с облаком.
Как попасть
Участие бесплатное, но вход осуществляется по подтверждённым приглашениям — нужно предварительно зарегистрироваться. После подтверждения участники получат ссылку для подключения к трансляции.
Зачем тратить полтора часа
Вебинар Yandex Cloud — это не только знакомство с новыми функциями Yandex Identity Hub, но и возможность понять, как построить безопасную экосистему корпоративной аутентификации без усложнения внутренних процессов.
Что получите:
- Практический опыт работы с IdP-инструментами.
- Понимание, как интегрировать Active Directory с облаком.
- Подходы к повышению безопасности данных в корпоративной среде.
Дата и время: 18 ноября 2025 года, 14:00 (мск)
Формат: онлайн
Организатор: Yandex Cloud
Регистрация: требуется подтверждение участия
