45 экспертов и революция видео: VideoTech 2025 определит будущее медиаиндустрии

Осенью 2025 года российская медиаиндустрия соберется на VideoTech 2025 — крупнейшую конференцию, посвященную современным технологиям работы с видео. Организатор мероприятия — JUG Ru Group с опытом проведения более 140 отраслевых конференций.

Конференция пройдет в уникальном двухэтапном формате: 24 сентября состоится бесплатный Community Day онлайн, а 7-8 октября — основная программа в Санкт-Петербурге с возможностью онлайн-участия.

Программа: от железа до искусственного интеллекта

Полный цикл видеотехнологий

VideoTech 2025 охватывает все аспекты работы с видео:

Устройства и медиаплееры — аппаратные решения нового поколения.

Кодирование и декодирование — включая новейший стандарт H.267, который может революционизировать сжатие видео.

Машинное обучение в видео — как ИИ меняет анализ и обработку видеоконтента.

WebRTC и доставка контента — технологии реального времени для современного интернета.

Телевещание и стриминг — от традиционного ТВ до новых платформ.

Видеореклама и производство — цифровое будущее контент-индустрии.

Hardware-решения — оборудование, которое обеспечивает работу видеосервисов.

Звездный состав: 45 экспертов из топовых компаний

На VideoTech 2025 выступят специалисты из ведущих российских и международных компаний:

VK — эксперты по видеоплатформам и социальным сетям Яндекс — разработчики видеосервисов и ИИ-решений Huawei — мировые лидеры в телекоммуникационных технологиях Lumen5 — пионеры автоматического создания видеоконтента Северсталь Диджитал — промышленное применение видеотехнологий Selectel — облачные решения для видео МГУ — академические исследования в области медиатехнологий

Эксклюзивные доклады бесплатного дня

На Community Day 24 сентября планируются особенно интересные выступления:

Будущее стандарта H.267 — что ждет видеокодеки завтра.

Принципы работы локальных радиостанций в цифровую эпоху.

Транскодирование видео в браузере — практические решения.

Для кого эта конференция

Технических специалистов

Инженеры по видеокодекам и стриминговым технологиям.

Разработчики видеоплатформ и медиаприложений.

ML/AI-специалисты, работающие с компьютерным зрением.

Бизнес-сообщества

Представители видеоплатформ и стриминговых сервисов.

Специалисты по видеорекламе и диджитал-маркетингу.

Предприниматели, внедряющие видеотехнологии.

Исследователей и студентов

Академические исследователи в области медиатехнологий.

Студенты технических специальностей.

Все, кто интересуется будущим медиаиндустрии.

Почему видеотехнологии — это перспективная сфера

Растущий рынок

Российский рынок видеотехнологий показывает устойчивый рост:

Стриминговые платформы наращивают аудиторию.

Видеореклама становится основным каналом продвижения.

Корпоративное видео входит в стандартный набор инструментов.

Высокий спрос на специалистов

Средние зарплаты в индустрии:

Video Engineer: 200-400 тысяч рублей.

Senior Video Developer: 350-600 тысяч рублей.

Video Platform Architect: 500-800 тысяч рублей.

Технологическая революция

Искусственный интеллект кардинально меняет работу с видео:

Автоматическое создание контента.

Персонализация видеопотоков.

Оптимизация качества в реальном времени.

Для тех, кто хочет войти в сферу видеотехнологий или развить существующие навыки, полезно изучить качественные курсы программирования, где рассматриваются современные подходы к разработке медиаприложений и работе с мультимедийным контентом.

Формат участия: максимальная гибкость

Community Day — 24 сентября

Бесплатный доступ к онлайн-докладам.

Возможность задать вопросы экспертам.

Сетевое взаимодействие с коллегами.

Записи докладов остаются доступными.

Основная программа — 7-8 октября

Офлайн в Санкт-Петербурге:

Место: конгресс-отель Airportcity Plaza.

Живые выступления и дискуссии.

Нетворкинг в перерывах.

Афтерпати для участников.

Онлайн-трансляция:

Качество до 4K для детального просмотра слайдов.

Интерактивное участие в дискуссиях.

Доступ к материалам после мероприятия.

Сертификат участника.

Практическая ценность участия

Актуальные знания

Новейшие стандарты видеокодеков.

Практические кейсы применения ИИ в видео.

Тренды развития стриминговых технологий.

Профессиональные связи

45 экспертов из ведущих компаний — уникальная возможность для нетворкинга и поиска партнеров или работодателей.

Понимание трендов

Куда движется видеоиндустрия и какие технологии определят ее будущее.

Практические навыки

Технические доклады с конкретными решениями, которые можно применить в работе.

Технологические тренды 2025

H.267 — следующий шаг в сжатии видео

Новый стандарт обещает значительное улучшение качества при том же размере файлов или существенное уменьшение размера при сохранении качества.

ИИ в видеопроизводстве

Автоматическая генерация контента.

Улучшение качества видео в реальном времени.

Персонализация контента под конкретного пользователя.

WebRTC нового поколения

Технологии реального времени становятся основой для интерактивных видеоприложений.

Edge Computing для видео

Обработка видео на границе сети для минимизации задержек и улучшения пользовательского опыта.

История успеха JUG Ru Group

Организатор конференции — JUG Ru Group — имеет впечатляющий послужной список:

140+ проведенных конференций.

Репутация организатора качественных технических мероприятий.

Опыт работы с ведущими IT-компаниями.

Высокие стандарты отбора спикеров и контента.

Как принять участие

Регистрация

Community Day (24 сентября): бесплатная регистрация на сайте

Основная программа (7-8 октября): платные билеты с выбором формата

Форматы участия

Только онлайн.

Только офлайн (Санкт-Петербург).

Комбинированный (Community Day онлайн + основная программа офлайн).

Что включено

Доступ ко всем докладам.

Материалы презентаций.

Записи в высоком качестве.

Сертификат участника.

Возможность нетворкинга.

Чего ждать от конференции

40+ докладов высокого уровня

Строгий отбор программным комитетом гарантирует качество и актуальность материалов.

Практическую направленность

Не только теория, но и реальные кейсы, которые можно применить в работе.

Networking возможности

Встречи с коллегами, потенциальными партнерами и работодателями.

Понимание будущего

Видение того, как будут развиваться видеотехнологии в ближайшие годы.

Главный вывод

VideoTech 2025 — это не просто конференция, а точка встречи всех, кто определяет будущее российской медиаиндустрии. 45 экспертов, 40+ докладов, двухэтапный формат с бесплатным доступом к части программы.

Для всех, кто работает с видеотехнологиями или планирует войти в эту сферу, это обязательное к посещению событие. Здесь формируется видение того, как технологии изменят наш опыт потребления и создания видеоконтента.

Место, где технологии встречаются с практикой, а специалисты — с новыми возможностями.