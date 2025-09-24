45 экспертов и революция видео: VideoTech 2025 определит будущее медиаиндустрии
Осенью 2025 года российская медиаиндустрия соберется на VideoTech 2025 — крупнейшую конференцию, посвященную современным технологиям работы с видео. Организатор мероприятия — JUG Ru Group с опытом проведения более 140 отраслевых конференций.
Конференция пройдет в уникальном двухэтапном формате: 24 сентября состоится бесплатный Community Day онлайн, а 7-8 октября — основная программа в Санкт-Петербурге с возможностью онлайн-участия.
Программа: от железа до искусственного интеллекта
Полный цикл видеотехнологий
VideoTech 2025 охватывает все аспекты работы с видео:
- Устройства и медиаплееры — аппаратные решения нового поколения.
- Кодирование и декодирование — включая новейший стандарт H.267, который может революционизировать сжатие видео.
- Машинное обучение в видео — как ИИ меняет анализ и обработку видеоконтента.
- WebRTC и доставка контента — технологии реального времени для современного интернета.
- Телевещание и стриминг — от традиционного ТВ до новых платформ.
- Видеореклама и производство — цифровое будущее контент-индустрии.
- Hardware-решения — оборудование, которое обеспечивает работу видеосервисов.
Звездный состав: 45 экспертов из топовых компаний
На VideoTech 2025 выступят специалисты из ведущих российских и международных компаний:
VK — эксперты по видеоплатформам и социальным сетям Яндекс — разработчики видеосервисов и ИИ-решений Huawei — мировые лидеры в телекоммуникационных технологиях Lumen5 — пионеры автоматического создания видеоконтента Северсталь Диджитал — промышленное применение видеотехнологий Selectel — облачные решения для видео МГУ — академические исследования в области медиатехнологий
Эксклюзивные доклады бесплатного дня
На Community Day 24 сентября планируются особенно интересные выступления:
- Будущее стандарта H.267 — что ждет видеокодеки завтра.
- Принципы работы локальных радиостанций в цифровую эпоху.
- Транскодирование видео в браузере — практические решения.
Для кого эта конференция
Технических специалистов
- Инженеры по видеокодекам и стриминговым технологиям.
- Разработчики видеоплатформ и медиаприложений.
- ML/AI-специалисты, работающие с компьютерным зрением.
Бизнес-сообщества
- Представители видеоплатформ и стриминговых сервисов.
- Специалисты по видеорекламе и диджитал-маркетингу.
- Предприниматели, внедряющие видеотехнологии.
Исследователей и студентов
- Академические исследователи в области медиатехнологий.
- Студенты технических специальностей.
- Все, кто интересуется будущим медиаиндустрии.
Почему видеотехнологии — это перспективная сфера
Растущий рынок
Российский рынок видеотехнологий показывает устойчивый рост:
- Стриминговые платформы наращивают аудиторию.
- Видеореклама становится основным каналом продвижения.
- Корпоративное видео входит в стандартный набор инструментов.
Высокий спрос на специалистов
Средние зарплаты в индустрии:
- Video Engineer: 200-400 тысяч рублей.
- Senior Video Developer: 350-600 тысяч рублей.
- Video Platform Architect: 500-800 тысяч рублей.
Технологическая революция
Искусственный интеллект кардинально меняет работу с видео:
- Автоматическое создание контента.
- Персонализация видеопотоков.
- Оптимизация качества в реальном времени.
Для тех, кто хочет войти в сферу видеотехнологий или развить существующие навыки, полезно изучить качественные курсы программирования, где рассматриваются современные подходы к разработке медиаприложений и работе с мультимедийным контентом.
Формат участия: максимальная гибкость
Community Day — 24 сентября
- Бесплатный доступ к онлайн-докладам.
- Возможность задать вопросы экспертам.
- Сетевое взаимодействие с коллегами.
- Записи докладов остаются доступными.
Основная программа — 7-8 октября
Офлайн в Санкт-Петербурге:
- Место: конгресс-отель Airportcity Plaza.
- Живые выступления и дискуссии.
- Нетворкинг в перерывах.
- Афтерпати для участников.
Онлайн-трансляция:
- Качество до 4K для детального просмотра слайдов.
- Интерактивное участие в дискуссиях.
- Доступ к материалам после мероприятия.
- Сертификат участника.
Практическая ценность участия
Актуальные знания
- Новейшие стандарты видеокодеков.
- Практические кейсы применения ИИ в видео.
- Тренды развития стриминговых технологий.
Профессиональные связи
45 экспертов из ведущих компаний — уникальная возможность для нетворкинга и поиска партнеров или работодателей.
Понимание трендов
Куда движется видеоиндустрия и какие технологии определят ее будущее.
Практические навыки
Технические доклады с конкретными решениями, которые можно применить в работе.
Технологические тренды 2025
H.267 — следующий шаг в сжатии видео
Новый стандарт обещает значительное улучшение качества при том же размере файлов или существенное уменьшение размера при сохранении качества.
ИИ в видеопроизводстве
- Автоматическая генерация контента.
- Улучшение качества видео в реальном времени.
- Персонализация контента под конкретного пользователя.
WebRTC нового поколения
Технологии реального времени становятся основой для интерактивных видеоприложений.
Edge Computing для видео
Обработка видео на границе сети для минимизации задержек и улучшения пользовательского опыта.
История успеха JUG Ru Group
Организатор конференции — JUG Ru Group — имеет впечатляющий послужной список:
- 140+ проведенных конференций.
- Репутация организатора качественных технических мероприятий.
- Опыт работы с ведущими IT-компаниями.
- Высокие стандарты отбора спикеров и контента.
Как принять участие
Регистрация
- Community Day (24 сентября): бесплатная регистрация на сайте
- Основная программа (7-8 октября): платные билеты с выбором формата
Форматы участия
- Только онлайн.
- Только офлайн (Санкт-Петербург).
- Комбинированный (Community Day онлайн + основная программа офлайн).
Что включено
- Доступ ко всем докладам.
- Материалы презентаций.
- Записи в высоком качестве.
- Сертификат участника.
- Возможность нетворкинга.
Чего ждать от конференции
40+ докладов высокого уровня
Строгий отбор программным комитетом гарантирует качество и актуальность материалов.
Практическую направленность
Не только теория, но и реальные кейсы, которые можно применить в работе.
Networking возможности
Встречи с коллегами, потенциальными партнерами и работодателями.
Понимание будущего
Видение того, как будут развиваться видеотехнологии в ближайшие годы.
Главный вывод
VideoTech 2025 — это не просто конференция, а точка встречи всех, кто определяет будущее российской медиаиндустрии. 45 экспертов, 40+ докладов, двухэтапный формат с бесплатным доступом к части программы.
Для всех, кто работает с видеотехнологиями или планирует войти в эту сферу, это обязательное к посещению событие. Здесь формируется видение того, как технологии изменят наш опыт потребления и создания видеоконтента.
Место, где технологии встречаются с практикой, а специалисты — с новыми возможностями.
