Встреча РГ21 С++ в Москве: стандартизация языка, новости ISO и практика от Яндекса
15 декабря в 18:30 в Москве состоится встреча российской рабочей группы РГ21 С++, представляющей интересы русскоговорящего сообщества разработчиков в международном процессе стандартизации языка.
Формат: офлайн в Москве + онлайн-трансляция
Организаторы: Яндекс Go, техплатформа Екома и Райдтех
Участие: бесплатно, нужна регистрация.
Что такое РГ21 С++
РГ21 С++ — рабочая группа, которая:
- Анализирует предложения по развитию языка C++.
- Взаимодействует с международным комитетом ISO.
- Готовит собственные инициативы от российского сообщества.
- Представляет интересы русскоговорящих разработчиков.
Это мост между локальным комьюнити и глобальным процессом стандартизации.
Программа встречи
Новости международного комитета
Обзор актуальных событий со стороны ISO C++ и их влияние на будущие версии стандарта.
Разбор предложений
Статус активных предложений, которые обсуждаются в рабочих подгруппах. Что принято, что отклонено, что на рассмотрении.
Q&A сессия
Ответы на вопросы о:
- Развитии стандарта.
- Процессах принятия решений.
- Перспективах языка.
- Механизмах подачи предложений.
- Роли национальных представителей.
Практические кейсы
Краткие обзоры подходов к созданию высоконагруженных C++-сервисов, включая использование асинхронного фреймворка userver.
Офлайн-афтепати
Неформальная часть для офлайн-участников — общение с инженерами, обсуждение идей, знакомство с активным комьюнити.
Для кого это мероприятие
- Практикующие C++-разработчики Следите за изменениями стандарта и применяете современные подходы в продакшене — узнаете о новых возможностях и трендах.
- Инженеры высоконагруженных систем Создаёте микросервисы, работаете с асинхронными фреймворками типа userver — получите практические инсайты от коллег из Яндекса.
- Энтузиасты языка Интересуетесь развитием экосистемы C++ и хотите участвовать в профессиональном сообществе.
- Специалисты, переходящие на C++ Рассматриваете переход в разработку на C++ — встреча поможет понять актуальный контекст, тренды и требования.
Опыт участия в предыдущих встречах не обязателен — формат построен так, чтобы материал был понятен и новичкам в теме стандартизации.
Практическая польза
Что вы узнаете:
О стандарте:
- Какие изменения готовятся в следующих версиях C++.
- Как работает процесс стандартизации.
- Какие предложения от российских разработчиков рассматриваются.
О практике:
- Как создавать высоконагруженные сервисы на C++.
- Опыт использования userver в продакшене.
- Технологические решения Яндекса.
О комьюнити:
- Как присоединиться к работе рабочей группы.
- Где следить за обсуждениями.
- Как подать собственное предложение.
Что вы получите:
✓ Доступ к трансляции и записи.
✓ Ответы на вопросы от экспертов.
✓ Контакты профессионального сообщества.
✓ Понимание трендов развития языка.
Формат и структура
Онлайн-участие:
- Трансляция всех докладов.
- Возможность задавать вопросы в чате.
- Запись мероприятия после окончания.
Офлайн-участие в Москве:
- Живое общение с экспертами.
- Афтепати с инженерами Яндекса.
- Нетворкинг с профессиональным сообществом.
Дополнительные материалы: Записи прошлых встреч доступны на YouTube и VK Видео.
Почему это важно для разработчиков
Следить за стандартом = быть конкурентоспособным
Современный C++ сильно отличается от версий 10-15-летней давности. Знание новых возможностей языка:
- Помогает писать более эффективный и безопасный код.
- Делает вас более ценным специалистом.
- Открывает доступ к лучшим практикам индустрии.
Участие в стандартизации = влияние на будущее
Рабочие группы вроде РГ21 дают возможность обычным разработчикам влиять на развитие языка. Ваше мнение может стать частью предложения, которое войдёт в стандарт.
Комьюнити = карьерные возможности
Знакомства на таких встречах часто приводят к новым проектам, работе или коллаборациям.
Интересуетесь C++ или хотите освоить язык для высоконагруженных систем? C++ остаётся одним из самых востребованных языков для системного программирования. На KursHub собраны курсы программирования онлайн: от основ до продвинутых направлений. Такая база поможет понимать обсуждения на встречах вроде РГ21 и применять стандарты в реальных проектах.
Что такое userver и почему о нём будут говорить
userver — асинхронный фреймворк для разработки высоконагруженных сервисов на C++, разработанный в Яндексе.
Ключевые особенности:
- Асинхронная модель выполнения.
- Поддержка микросервисной архитектуры.
- Инструменты мониторинга и отладки.
- Open source проект.
Применение: Используется в продакшене Яндекса для сервисов с высокими требованиями к производительности и надёжности.
На встрече расскажут о практическом опыте использования userver и подходах к созданию высоконагруженных систем.
Как принять участие
Шаг 1: Зарегистрируйтесь на мероприятие (ссылка на регистрацию доступна на сайте организаторов).
Шаг 2: Выберите формат — офлайн в Москве или онлайн-трансляция.
Шаг 3: Подготовьте вопросы для Q&A сессии.
Шаг 4: Присоединитесь 15 декабря в 18:30.
Офлайн-участие:
- Адрес площадки будет указан при регистрации.
- Начало сбора гостей — 18:00.
- Афтепати после основной программы.
Онлайн-участие:
- Ссылка на трансляцию придёт после регистрации.
- Чат для вопросов.
- Запись доступна после мероприятия.
Минфин и Минпросвещения запускают проект по обучению кибербезопасности для молодежи
Минфин совместно с Минпросвещения научат школьников и студентов защищаться от финансовых мошенников.
Бизнес-конференция SETTERS EDUCATION о лидерстве пройдет в Москве
Конференция в Москве для руководителей и предпринимателей — об управлении командами и развитии лидерства. 22 апреля, офлайн
РУДН внедряет виртуального студента на базе ИИ
РУДН интегрировал ИИ в учебный процесс, запустив проект с виртуальным помощником Гришей на базе GigaChat от Сбербанка, что может радикально изменить образование.