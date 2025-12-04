Акции и промокоды Отзывы о школах

Встреча РГ21 С++ в Москве: стандартизация языка, новости ISO и практика от Яндекса

#Новости

15 декабря в 18:30 в Москве состоится встреча российской рабочей группы РГ21 С++, представляющей интересы русскоговорящего сообщества разработчиков в международном процессе стандартизации языка.

Формат: офлайн в Москве + онлайн-трансляция

Организаторы: Яндекс Go, техплатформа Екома и Райдтех

Участие: бесплатно, нужна регистрация.

Что такое РГ21 С++

РГ21 С++ — рабочая группа, которая:

  • Анализирует предложения по развитию языка C++.
  • Взаимодействует с международным комитетом ISO.
  • Готовит собственные инициативы от российского сообщества.
  • Представляет интересы русскоговорящих разработчиков.

Это мост между локальным комьюнити и глобальным процессом стандартизации.

Программа встречи

Новости международного комитета

Обзор актуальных событий со стороны ISO C++ и их влияние на будущие версии стандарта.

Разбор предложений

Статус активных предложений, которые обсуждаются в рабочих подгруппах. Что принято, что отклонено, что на рассмотрении.

Q&A сессия

Ответы на вопросы о:

  • Развитии стандарта.
  • Процессах принятия решений.
  • Перспективах языка.
  • Механизмах подачи предложений.
  • Роли национальных представителей.

Практические кейсы

Краткие обзоры подходов к созданию высоконагруженных C++-сервисов, включая использование асинхронного фреймворка userver.

Офлайн-афтепати

Неформальная часть для офлайн-участников — общение с инженерами, обсуждение идей, знакомство с активным комьюнити.

Для кого это мероприятие

  • Практикующие C++-разработчики Следите за изменениями стандарта и применяете современные подходы в продакшене — узнаете о новых возможностях и трендах.
  • Инженеры высоконагруженных систем Создаёте микросервисы, работаете с асинхронными фреймворками типа userver — получите практические инсайты от коллег из Яндекса.
  • Энтузиасты языка Интересуетесь развитием экосистемы C++ и хотите участвовать в профессиональном сообществе.
  • Специалисты, переходящие на C++ Рассматриваете переход в разработку на C++ — встреча поможет понять актуальный контекст, тренды и требования.

Опыт участия в предыдущих встречах не обязателен — формат построен так, чтобы материал был понятен и новичкам в теме стандартизации.

Практическая польза

Что вы узнаете:

О стандарте:

  • Какие изменения готовятся в следующих версиях C++.
  • Как работает процесс стандартизации.
  • Какие предложения от российских разработчиков рассматриваются.

О практике:

  • Как создавать высоконагруженные сервисы на C++.
  • Опыт использования userver в продакшене.
  • Технологические решения Яндекса.

О комьюнити:

  • Как присоединиться к работе рабочей группы.
  • Где следить за обсуждениями.
  • Как подать собственное предложение.

Что вы получите:

✓ Доступ к трансляции и записи.

✓ Ответы на вопросы от экспертов.

✓ Контакты профессионального сообщества.

✓ Понимание трендов развития языка.

Формат и структура

Онлайн-участие:

  • Трансляция всех докладов.
  • Возможность задавать вопросы в чате.
  • Запись мероприятия после окончания.

Офлайн-участие в Москве:

  • Живое общение с экспертами.
  • Афтепати с инженерами Яндекса.
  • Нетворкинг с профессиональным сообществом.

Дополнительные материалы: Записи прошлых встреч доступны на YouTube и VK Видео.

Почему это важно для разработчиков

Следить за стандартом = быть конкурентоспособным

Современный C++ сильно отличается от версий 10-15-летней давности. Знание новых возможностей языка:

  • Помогает писать более эффективный и безопасный код.
  • Делает вас более ценным специалистом.
  • Открывает доступ к лучшим практикам индустрии.

Участие в стандартизации = влияние на будущее

Рабочие группы вроде РГ21 дают возможность обычным разработчикам влиять на развитие языка. Ваше мнение может стать частью предложения, которое войдёт в стандарт.

Комьюнити = карьерные возможности

Знакомства на таких встречах часто приводят к новым проектам, работе или коллаборациям.

Что такое userver и почему о нём будут говорить

userver — асинхронный фреймворк для разработки высоконагруженных сервисов на C++, разработанный в Яндексе.

Ключевые особенности:

  • Асинхронная модель выполнения.
  • Поддержка микросервисной архитектуры.
  • Инструменты мониторинга и отладки.
  • Open source проект.

Применение: Используется в продакшене Яндекса для сервисов с высокими требованиями к производительности и надёжности.

На встрече расскажут о практическом опыте использования userver и подходах к созданию высоконагруженных систем.

Как принять участие

Шаг 1: Зарегистрируйтесь на мероприятие (ссылка на регистрацию доступна на сайте организаторов).

Шаг 2: Выберите формат — офлайн в Москве или онлайн-трансляция.

Шаг 3: Подготовьте вопросы для Q&A сессии.

Шаг 4: Присоединитесь 15 декабря в 18:30.

Офлайн-участие:

  • Адрес площадки будет указан при регистрации.
  • Начало сбора гостей — 18:00.
  • Афтепати после основной программы.

Онлайн-участие:

  • Ссылка на трансляцию придёт после регистрации.
  • Чат для вопросов.
  • Запись доступна после мероприятия.
