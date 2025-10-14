Yandex Cup 2025: 12 млн рублей и финал в Стамбуле ждут разработчиков
С 20 октября по 7 декабря 2025 года стартует новый сезон Yandex Cup — международного чемпионата для программистов. Три этапа, шесть направлений, призовой фонд 12 млн рублей и очный финал в Стамбуле. В прошлом году на участие подали более 20 тысяч заявок из 90 стран — в этом сезоне организаторы ждут ещё больше.
Шесть направлений на выбор
Yandex Cup — индивидуальное соревнование с онлайн-квалификацией и офлайн-финалом. Участники выбирают одно направление и решают задачи разного уровня сложности.
Направления чемпионата:
- Алгоритмы.
- Аналитика.
- Машинное обучение.
- Интерфейсы.
- Бэкенд.
- Мобильная разработка.
Призовой фонд — 12 000 000 ₽. В финале разыграют 42 призовых места, за которые поборются 180 сильнейших участников квалификации.
Участвовать могут программисты любого уровня — от новичков до экспертов. Для направлений «Аналитика», «Алгоритмы» и «Машинное обучение» предусмотрен юниорский формат.
Сотрудники Яндекса соревнуются в отдельном треке за звание чемпиона компании.
Три этапа от разминки до финала
- Пробный тур (20–29 октября)
Время познакомиться с платформой и задачами прошлых лет. Можно оценить уровень сложности и понять, готовы ли вы к основным турам. Пробный этап доступен для всех направлений, кроме «Машинного обучения».
- Квалификация (2 ноября)
Участники выбирают одно направление. Топ-20 в каждой категории проходят в финал. Для трека «Машинное обучение» квалификация идёт по отдельному графику — с 15 октября по 5 ноября.
- Финал (5–7 декабря)
Очный тур и церемония награждения в Стамбуле. Финалисты решают задачи повышенной сложности, борются за призы и общаются с сильнейшими разработчиками мира.
Кому будет интересно
Новички и студенты попробуют силы в реальных задачах и получат опыт участия в крупном международном соревновании.
Если чувствуете, что текущих знаний для участия не хватает — есть время подготовиться. На странице лучших курсов программирования собраны программы по всем направлениям Yandex Cup: от алгоритмов и машинного обучения до бэкенд-разработки и интерфейсов. Многие курсы можно пройти за 1-2 месяца — как раз к старту квалификации.
Опытные специалисты проверят уровень своих навыков на международной арене и поборются за призы.
Те, кто строит карьеру в IT, смогут проявить себя и привлечь внимание профессионального сообщества.
Сотрудники Яндекса участвуют в отдельном зачёте и соревнуются за звание лучшего разработчика компании.
Участие бесплатное. Регистрация открыта до 29 октября 2025 года.
Что получат участники
Чемпионат построен на практических задачах, близких к реальным инженерным кейсам. В процессе участники:
- решают нетривиальные алгоритмические и аналитические проблемы;
- применяют машинное обучение для прикладных задач;
- оптимизируют решения в условиях ограничений;
- оттачивают навыки работы с интерфейсами, бэкендом и мобильной разработкой.
Каждый этап даёт обратную связь через систему тестирования. Можно сравнить своё решение с результатами других участников и понять, где есть точки роста.
Финал в Стамбуле: не только соревнования
Очный этап пройдёт с 5 по 7 декабря 2025 года в Стамбуле. Финалистов ждёт церемония награждения, насыщенная программа и возможность пообщаться с единомышленниками и лидерами индустрии.
Победители получат денежные призы, международное признание и статус сильнейших разработчиков в своём направлении.
Регистрация открыта до 29 октября 2025 года.
Подробности, правила участия и архив прошлых чемпионатов доступны на официальной странице Yandex Cup.
Вопросы можно отправлять по адресу: competitions@yandex-team.ru.
