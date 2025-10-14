С 20 октября по 7 декабря 2025 года стартует новый сезон Yandex Cup — международного чемпионата для программистов. Три этапа, шесть направлений, призовой фонд 12 млн рублей и очный финал в Стамбуле. В прошлом году на участие подали более 20 тысяч заявок из 90 стран — в этом сезоне организаторы ждут ещё больше.

Шесть направлений на выбор

Yandex Cup — индивидуальное соревнование с онлайн-квалификацией и офлайн-финалом. Участники выбирают одно направление и решают задачи разного уровня сложности.

Направления чемпионата:

Алгоритмы.

Аналитика.

Машинное обучение.

Интерфейсы.

Бэкенд.

Мобильная разработка.

Призовой фонд — 12 000 000 ₽. В финале разыграют 42 призовых места, за которые поборются 180 сильнейших участников квалификации.

Участвовать могут программисты любого уровня — от новичков до экспертов. Для направлений «Аналитика», «Алгоритмы» и «Машинное обучение» предусмотрен юниорский формат.

Сотрудники Яндекса соревнуются в отдельном треке за звание чемпиона компании.

Три этапа от разминки до финала

Пробный тур (20–29 октября)

Время познакомиться с платформой и задачами прошлых лет. Можно оценить уровень сложности и понять, готовы ли вы к основным турам. Пробный этап доступен для всех направлений, кроме «Машинного обучения».

Квалификация (2 ноября)

Участники выбирают одно направление. Топ-20 в каждой категории проходят в финал. Для трека «Машинное обучение» квалификация идёт по отдельному графику — с 15 октября по 5 ноября.

Финал (5–7 декабря)

Очный тур и церемония награждения в Стамбуле. Финалисты решают задачи повышенной сложности, борются за призы и общаются с сильнейшими разработчиками мира.

Кому будет интересно

Новички и студенты попробуют силы в реальных задачах и получат опыт участия в крупном международном соревновании.

Если чувствуете, что текущих знаний для участия не хватает — есть время подготовиться. На странице лучших курсов программирования собраны программы по всем направлениям Yandex Cup: от алгоритмов и машинного обучения до бэкенд-разработки и интерфейсов. Многие курсы можно пройти за 1-2 месяца — как раз к старту квалификации.

Опытные специалисты проверят уровень своих навыков на международной арене и поборются за призы.

Те, кто строит карьеру в IT, смогут проявить себя и привлечь внимание профессионального сообщества.

Сотрудники Яндекса участвуют в отдельном зачёте и соревнуются за звание лучшего разработчика компании.

Участие бесплатное. Регистрация открыта до 29 октября 2025 года.

Что получат участники

Чемпионат построен на практических задачах, близких к реальным инженерным кейсам. В процессе участники:

решают нетривиальные алгоритмические и аналитические проблемы;

применяют машинное обучение для прикладных задач;

оптимизируют решения в условиях ограничений;

оттачивают навыки работы с интерфейсами, бэкендом и мобильной разработкой.

Каждый этап даёт обратную связь через систему тестирования. Можно сравнить своё решение с результатами других участников и понять, где есть точки роста.

Финал в Стамбуле: не только соревнования

Очный этап пройдёт с 5 по 7 декабря 2025 года в Стамбуле. Финалистов ждёт церемония награждения, насыщенная программа и возможность пообщаться с единомышленниками и лидерами индустрии.

Победители получат денежные призы, международное признание и статус сильнейших разработчиков в своём направлении.

Регистрация открыта до 29 октября 2025 года.

Подробности, правила участия и архив прошлых чемпионатов доступны на официальной странице Yandex Cup.

Вопросы можно отправлять по адресу: competitions@yandex-team.ru.