Yandex Product New Year Party: итоги года от лидов продуктов Яндекса
10 декабря в Москве и онлайн пройдёт Yandex Product New Year Party — ежегодная встреча продуктовых менеджеров, лидов и специалистов, работающих с цифровыми сервисами.
Формат: неформальная встреча с деловой программой — кейсы, обсуждения и нетворкинг.
Время: начало в 19:00, сбор гостей с 18:00.
Участие: офлайн в Москве + онлайн-трансляция для всех желающих.
О чём будут говорить: темы и спикеры
Программа выстроена как серия коротких докладов от руководителей продуктовых направлений Яндекса и приглашённых экспертов.
Ключевые темы:
Продукты на стыке логистики, финансов и транспорта Как управлять сложными сервисами, где пересекаются разные бизнес-направления.
Голосовые ассистенты и обучающиеся модели Опыт развития AI-продуктов: от гипотезы до массового использования.
Развитие продуктового портфеля Как оценивать эффективность решений и приоритизировать запуски.
Взаимодействие кросс-функциональных команд Как бизнес, исследователи и инженеры работают вместе при запуске сложных сервисов.
Кто выступит:
Руководители продуктов Яндекса:
- Яндекс Еда
- Алиса (голосовой ассистент)
- Яндекс Пэй
- Яндекс Путешествия
Специалисты из других компаний:
- T-Bank AI
- Sber PropTech
Панельная дискуссия: Мария Орлова, Антон Проценко, Адам Елдаров и Леонид Шашков обсудят вызовы и тренды продуктовой работы.
Для кого это мероприятие
- Начинающие продакт-менеджеры Хотите понять живой контекст профессии и увидеть реальные кейсы — не теорию из книг, а практику от людей, которые запускают продукты в Яндексе.
- Специалисты среднего уровня Вовлечены в развитие цифровых продуктов и ищете новые подходы, инструменты и решения.
- Руководители продуктовых команд Интересуетесь опытом решения комплексных задач, масштабированием и управлением портфелем продуктов.
- Те, кто строит карьеру в AI-продуктах Работаете с мобильными и веб-сервисами, интересуетесь внедрением AI и машинного обучения в продукты.
Что получат участники
Это не учебный курс, а интенсивный обмен опытом с рефлексией над прошедшими запусками.
- Реальные кейсы: Истории развития продуктовых гипотез, работа с пользовательскими сценариями, успехи и провалы.
- AI-функции в продуктах: Подходы к запуску и масштабированию AI в экосистемных сервисах — что работает, а что нет.
- Метрики и аналитика: Как руководители направлений принимают стратегические решения на основе данных.
- Практики командной работы: Как взаимодействуют кросс-функциональные команды: продакты, дизайнеры, разработчики, аналитики.
- Нетворкинг: Личное общение со спикерами и другими участниками, возможность задать вопросы и установить профессиональные контакты.
Структура вечера: от пререлиза до пострелиза
- 18:00 — Сбор гостей Регистрация, welcome-зона, первые знакомства.
- 19:00 — Пререлиз-пати Неформальное начало, настройка на атмосферу.
- 19:30 — Основная программа Короткие доклады от спикеров (по 10-15 минут каждый).
- 21:00 — Нетворкинг-пауза Общение со спикерами, обмен контактами, обсуждение кейсов.
- 21:30 — Панельная дискуссия Открытое обсуждение с участием Марии Орловой, Антона Проценко, Адама Елдарова и Леонида Шашкова.
- 22:30 — Пострелиз-чил Завершение вечера в неформальной обстановке.
- Формат «пререлиз-пати» и «пострелиз-чила» создаёт атмосферу, где проще обмениваться опытом и устанавливать связи.
Почему это важно для карьеры в продуктах
Видение индустрии: Узнаете, как развиваются крупные продукты изнутри, какие вызовы стоят перед командами.
Расширение профессиональных связей: Нетворкинг с людьми из Яндекса, T-Bank, Sber и других компаний. Эти связи могут привести к новым проектам, работе или партнёрствам.
Обмен опытом: Услышите о реальных провалах и успехах, а не только о красивых кейсах. Это помогает учиться на чужих ошибках.
Понимание трендов: Какие технологии и подходы актуальны, куда движется индустрия, на что делать ставку в развитии.
Готовитесь к карьере в продуктовом менеджменте? Понимание технологий — основа для работы с цифровыми продуктами. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ до специализированных направлений. Такая подготовка поможет лучше понимать технические ограничения, общаться с разработчиками и принимать взвешенные решения.
Как принять участие
Офлайн в Москве: Регистрация доступна через сайт Yandex for Products. Количество мест ограничено.
Онлайн-трансляция: Доступна для всех желающих. Можно следить за выступлениями и участвовать в чате.
Контакт с организаторами: Команда Yandex for Products готова ответить на вопросы о программе и участии.
Что в итоге
Yandex Product New Year Party — это возможность:
- Подвести итоги года вместе с профессиональным сообществом
- Услышать реальные кейсы от лидов Яндекса и других компаний
- Обсудить вызовы и тренды продуктовой работы
- Установить новые профессиональные связи
- Взглянуть на продуктовую работу глубже — через живые истории и совместный анализ
Это не конференция с формальными докладами, а встреча единомышленников, где можно поговорить о том, что реально стоит за успешными и неудачными запусками.
Дата: 10 декабря, 19:00 Место: Москва + онлайн Участие: бесплатно, нужна регистрация
Объявлен старт приема заявок для участия в премии за вклад в развитие ИИ
Объявлен прием заявок на премию «Лидеры ИИ» 2024. В этом году расширен круг участников: компании, ученые и регионы. Премия направлена на поддержку инноваций в сфере ИИ. Заявки принимаются до 11 октября.