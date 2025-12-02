Yandex Product New Year Party: итоги года от лидов продуктов Яндекса

10 декабря в Москве и онлайн пройдёт Yandex Product New Year Party — ежегодная встреча продуктовых менеджеров, лидов и специалистов, работающих с цифровыми сервисами.

Формат: неформальная встреча с деловой программой — кейсы, обсуждения и нетворкинг.

Время: начало в 19:00, сбор гостей с 18:00.

Участие: офлайн в Москве + онлайн-трансляция для всех желающих.

О чём будут говорить: темы и спикеры

Программа выстроена как серия коротких докладов от руководителей продуктовых направлений Яндекса и приглашённых экспертов.

Ключевые темы:

Продукты на стыке логистики, финансов и транспорта Как управлять сложными сервисами, где пересекаются разные бизнес-направления.

Голосовые ассистенты и обучающиеся модели Опыт развития AI-продуктов: от гипотезы до массового использования.

Развитие продуктового портфеля Как оценивать эффективность решений и приоритизировать запуски.

Взаимодействие кросс-функциональных команд Как бизнес, исследователи и инженеры работают вместе при запуске сложных сервисов.

Кто выступит:

Руководители продуктов Яндекса:

Яндекс Еда

Алиса (голосовой ассистент)

Яндекс Пэй

Яндекс Путешествия

Специалисты из других компаний:

T-Bank AI

Sber PropTech

Панельная дискуссия: Мария Орлова, Антон Проценко, Адам Елдаров и Леонид Шашков обсудят вызовы и тренды продуктовой работы.

Для кого это мероприятие

Начинающие продакт-менеджеры Хотите понять живой контекст профессии и увидеть реальные кейсы — не теорию из книг, а практику от людей, которые запускают продукты в Яндексе. Специалисты среднего уровня Вовлечены в развитие цифровых продуктов и ищете новые подходы, инструменты и решения. Руководители продуктовых команд Интересуетесь опытом решения комплексных задач, масштабированием и управлением портфелем продуктов. Те, кто строит карьеру в AI-продуктах Работаете с мобильными и веб-сервисами, интересуетесь внедрением AI и машинного обучения в продукты.

Что получат участники

Это не учебный курс, а интенсивный обмен опытом с рефлексией над прошедшими запусками.

Реальные кейсы: Истории развития продуктовых гипотез, работа с пользовательскими сценариями, успехи и провалы.

AI-функции в продуктах: Подходы к запуску и масштабированию AI в экосистемных сервисах — что работает, а что нет.

Метрики и аналитика: Как руководители направлений принимают стратегические решения на основе данных.

Практики командной работы: Как взаимодействуют кросс-функциональные команды: продакты, дизайнеры, разработчики, аналитики.

Нетворкинг: Личное общение со спикерами и другими участниками, возможность задать вопросы и установить профессиональные контакты.

Структура вечера: от пререлиза до пострелиза

18:00 — Сбор гостей Регистрация, welcome-зона, первые знакомства.

19:00 — Пререлиз-пати Неформальное начало, настройка на атмосферу.

19:30 — Основная программа Короткие доклады от спикеров (по 10-15 минут каждый).

21:00 — Нетворкинг-пауза Общение со спикерами, обмен контактами, обсуждение кейсов.

21:30 — Панельная дискуссия Открытое обсуждение с участием Марии Орловой, Антона Проценко, Адама Елдарова и Леонида Шашкова.

22:30 — Пострелиз-чил Завершение вечера в неформальной обстановке.

Формат «пререлиз-пати» и «пострелиз-чила» создаёт атмосферу, где проще обмениваться опытом и устанавливать связи.

Почему это важно для карьеры в продуктах

Видение индустрии: Узнаете, как развиваются крупные продукты изнутри, какие вызовы стоят перед командами.

Расширение профессиональных связей: Нетворкинг с людьми из Яндекса, T-Bank, Sber и других компаний. Эти связи могут привести к новым проектам, работе или партнёрствам.

Обмен опытом: Услышите о реальных провалах и успехах, а не только о красивых кейсах. Это помогает учиться на чужих ошибках.

Понимание трендов: Какие технологии и подходы актуальны, куда движется индустрия, на что делать ставку в развитии.

Готовитесь к карьере в продуктовом менеджменте? Понимание технологий — основа для работы с цифровыми продуктами. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ до специализированных направлений. Такая подготовка поможет лучше понимать технические ограничения, общаться с разработчиками и принимать взвешенные решения.

Как принять участие

Офлайн в Москве: Регистрация доступна через сайт Yandex for Products. Количество мест ограничено.

Онлайн-трансляция: Доступна для всех желающих. Можно следить за выступлениями и участвовать в чате.

Контакт с организаторами: Команда Yandex for Products готова ответить на вопросы о программе и участии.

Что в итоге

Yandex Product New Year Party — это возможность:

Подвести итоги года вместе с профессиональным сообществом

Услышать реальные кейсы от лидов Яндекса и других компаний

Обсудить вызовы и тренды продуктовой работы

Установить новые профессиональные связи

Взглянуть на продуктовую работу глубже — через живые истории и совместный анализ

Это не конференция с формальными докладами, а встреча единомышленников, где можно поговорить о том, что реально стоит за успешными и неудачными запусками.

Дата: 10 декабря, 19:00 Место: Москва + онлайн Участие: бесплатно, нужна регистрация